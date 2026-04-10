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Un arresto con sequestro di 35 grammi di cocaina, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Benevento, dove un uomo di 50 anni è stato sorpreso in flagranza di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato dopo che l’uomo aveva ceduto una dose di cocaina a un altro individuo, motivando così l’azione delle forze dell’ordine.

Le indagini e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa portata avanti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento. Gli investigatori hanno monitorato i movimenti sospetti di un 50enne residente nel capoluogo, ritenuto coinvolto in attività di detenzione e spaccio di droga.

L’uomo è stato colto sul fatto subito dopo aver ceduto un involucro in cellophane trasparente contenente 0,42 grammi di cocaina a un 46enne del posto. Questo episodio ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente e procedere con l’arresto in flagranza di reato.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

Successivamente all’arresto, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del sospettato. L’attività ha portato alla scoperta di ulteriori 35 grammi di cocaina, nascosti con cura nella curva del tubo pluviale del fabbricato. Il ritrovamento conferma la meticolosità con cui l’uomo cercava di occultare la sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione, i militari hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione, che era stato nascosto nel congelatore della cucina, e una somma in contanti pari a 110 euro. Secondo gli inquirenti, il denaro sarebbe il provento dell’attività illecita di spaccio. Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro.

Le conseguenze per i coinvolti

Al termine delle formalità di rito, il 50enne arrestato è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’acquirente, un 46enne del capoluogo, è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’operazione condotta a Benevento si inserisce nel più ampio contesto delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti dalle forze dell’ordine sul territorio.

IPA