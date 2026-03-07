Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo a Bologna. Un cittadino nigeriano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sorpreso in flagranza di reato nei pressi della stazione ferroviaria centrale, area frequentemente monitorata per episodi di spaccio.

L’operazione antidroga a Bologna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l’intervento è avvenuto intorno alle ore 14.25 in via Amendola, una zona già attenzionata dalle forze dell’ordine per la presenza di attività illecite legate allo spaccio.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di osservazione, hanno notato uno scambio sospetto tra due individui sotto il portico della strada.

Lo scambio e il fermo dell’acquirente

Gli investigatori hanno osservato mentre uno dei due uomini consegnava una banconota e riceveva in cambio un piccolo involucro di crack che il cittadino nigeriano aveva prelevato da un sacchetto nascosto nella tasca del giubbotto.

Dopo aver seguito l’acquirente per alcune decine di metri gli agenti lo hanno fermato mentre stava per consumare la dose acquistata utilizzando una “pipetta“.

Il controllo e la perquisizione

Nel frattempo il presunto spacciatore si era avvicinato a un connazionale. Quest’ultimo è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha dato esito negativo, ed è stato successivamente rilasciato.

Durante il controllo il cittadino nigeriano è stato trovato in possesso di 160 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e monete, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio. Inoltre addosso all’uomo è stato rinvenuto un sacchetto contenente una sostanza granulosa bianca, per circa 6 grammi, risultata negativa ai test per stupefacenti e probabilmente utilizzata come materiale da taglio.

I precedenti e le misure restrittive

Dagli accertamenti successivi è emerso che il cittadino nigeriano, nato nel 1989, aveva già diversi precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti ed era stato arrestato in passato per episodi simili.

Inoltre risultava destinatario di misure restrittive nel Comune di Ferrara, tra cui un divieto di dimora e un provvedimento di allontanamento.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo previsto nella mattina odierna.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso le aree sensibili della città e l’impegno nel contrasto allo spaccio di droga. Il fatto si è concluso con l’arresto del cittadino nigeriano nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Bologna.

