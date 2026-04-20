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Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio a Como sabato mattina. Un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un controllo di routine in via Carloni. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà.

Controllo di polizia e scoperta della droga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di sabato, intorno alle 11.00, quando una volante impegnata in servizi di prevenzione e repressione dei reati ha effettuato un controllo in via Carloni. Gli agenti hanno deciso di fermarsi per identificare alcuni individui che sostavano nei pressi di un esercizio commerciale della zona.

Il comportamento sospetto e la perquisizione

Tra le persone sottoposte a controllo, il cittadino marocchino di 34 anni si è subito mostrato ostile nei confronti degli agenti. Questo atteggiamento ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di approfondire l’ispezione personale. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti, nascosti tra gli indumenti dell’uomo, 15 grammi di hashish.

Accertamenti in Questura e precedenti penali

Successivamente, il soggetto è stato accompagnato in Questura per ulteriori verifiche. Qui è emerso che il 34enne era già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, conseguenza di un precedente arresto eseguito dalla Squadra Mobile di Como per spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, a suo carico sono stati riscontrati numerosi precedenti penali, tra cui atti persecutori, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, rapina e spaccio. Non sono mancati anche precedenti di polizia per oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e ricettazione.

Rintracci da altre forze dell’ordine

Durante gli accertamenti, è stato inoltre accertato che l’uomo risultava destinatario di due rintracci emessi dalla Divisione Polizia Anticrimine di Reggio Emilia e dalla Tenenza Carabinieri di Pagani (SA). Questi provvedimenti si aggiungono al già lungo elenco di segnalazioni e procedimenti a suo carico.

Denuncia e conclusione delle indagini

Al termine delle procedure, il cittadino marocchino di 34 anni è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato per contrastare i reati legati allo spaccio di droga e garantire la sicurezza dei cittadini. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei fenomeni di criminalità che interessano la città di Como.

IPA