Un arresto per spaccio a Como nel pomeriggio di ieri. Un giovane marocchino di 20 anni, residente a Limbiate e in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a consegnare dosi di cocaina a domicilio.

Operazione antidroga intensificata in città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni la Squadra Mobile di Como ha rafforzato i servizi di controllo e repressione del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. L’obiettivo era quello di contrastare la diffusione della droga sul territorio cittadino, con particolare attenzione alle modalità di consegna e ai soggetti coinvolti.

Il pedinamento e l’arresto nel parcheggio

Nel pomeriggio di ieri, l’attenzione degli agenti dell’antidroga si è concentrata su un giovane marocchino di 20 anni, già più volte segnalato come presunto venditore di droga. Il ragazzo, domiciliato a Limbiate (MI), utilizzava un’auto a noleggio per spostarsi e consegnare a domicilio le dosi di cocaina ai clienti nella città di Como.

Gli agenti hanno seguito il sospettato per quasi tutto il pomeriggio, raccogliendo elementi utili e riscontri che hanno permesso di intervenire. Il blitz è scattato nel parcheggio di un discount in via Asiago, dove il giovane è stato bloccato dopo un tentativo di fuga a piedi. Accortosi della presenza della Polizia, ha abbandonato il veicolo e ha provato a scappare, ma è stato rapidamente raggiunto e fermato dagli agenti della Squadra Mobile.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante la perquisizione, sia sull’auto sia sulla persona del fermato, i poliziotti hanno rinvenuto quasi 8 grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre 12 grammi di hashish e 600 euro in contanti. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe il provento dell’attività di spaccio documentata nel corso del pomeriggio.

Le procedure dopo l’arresto

Il giovane è stato condotto in Questura, dove sono stati espletati gli atti di rito. Successivamente, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima, che si sta svolgendo questa mattina presso il Tribunale di Como.

