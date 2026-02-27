Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un quarantenne è stato denunciato e 85 grammi di hashish gli sono stati sequestrati: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Portoferraio, in provincia di Livorno, dove un’attività investigativa ha portato all’individuazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta il 25 febbraio nel quadro di controlli mirati contro il fenomeno dello spaccio.

L’operazione a Portoferraio vicino Livorno

Il pomeriggio del 25 febbraio ha visto gli agenti del Commissariato di Portoferraio (Livorno) impegnati in un servizio di controllo del territorio in abiti civili, finalizzato a contrastare il dilagare dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, organizzata per rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza, si è concentrata su aree ritenute sensibili per la presenza di traffici illeciti.

Durante i sopralluoghi gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo un uomo già conosciuto per precedenti di polizia. Il comportamento nervoso del conducente ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito sia della persona che del veicolo.

Il sequestro della sostanza stupefacente

L’intuizione degli agenti si è rivelata fondata: all’interno dell’auto è stata trovata una quantità di hashish. Questo primo rinvenimento ha portato a estendere la perquisizione anche all’abitazione del quarantenne, dove sono stati scoperti ulteriori 85 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio al dettaglio.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per gli atti di rito. Al termine delle formalità previste dalla legge è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il contesto dell’operazione e la lotta allo spaccio

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio messa in atto dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di prevenzione e repressione, svolta anche in abiti civili, mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a ridurre la diffusione di droghe sul territorio.

