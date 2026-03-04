Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti e denaro, questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Matera. Un uomo di 65 anni è stato fermato e trovato in possesso di hashish, cocaina, ecstasy/MDMA e oltre 138.595 euro in contanti nell’ambito di un’indagine mirata contro lo spaccio di droga.

Operazione antidroga a Matera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di una specifica attività investigativa della Squadra Mobile finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno individuato il sospettato, un uomo di 65 anni residente a Matera, e lo hanno fermato mentre si trovava alla guida della sua auto.

Il controllo e la perquisizione

Durante il controllo stradale il comportamento nervoso e insofferente dell’uomo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale.

Nella tasca dei pantaloni del fermato sono stati trovati 545 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Considerati i precedenti specifici in materia di stupefacenti, gli agenti hanno esteso gli accertamenti anche al veicolo e successivamente all’abitazione dell’uomo.

Sequestri di droga e denaro

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, nella camera da letto, all’interno di un armadio, 195,53 grammi di cocaina e una piccola quantità di ecstasy/MDMA. In cucina, nascosto in una cassapanca, sono stati scoperti 1,2 kg di hashish, suddivisi in involucri di cellophane, insieme a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

Inoltre, in diverse buste per il pane, gli agenti hanno trovato e sequestrato una somma complessiva di 138.595 euro in contanti.

Provvedimenti e custodia cautelare

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 65enne è stato condotto presso la Casa Circondariale locale. Dopo l’udienza di convalida è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L’uomo è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Rispetto della presunzione di innocenza

Le autorità sottolineano che gli accertamenti sono da considerarsi provvisori, in attesa di ulteriori approfondimenti e del giudizio definitivo, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, come previsto dalla legge.

L’operazione, condotta a Matera, rappresenta un importante risultato nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

IPA