Spaccio a Siracusa, 27enne trovato con cocaina del valore di 4mila euro, arrestato
Un ventisettenne è stato arrestato a Siracusa per spaccio di cocaina: sequestrati droga, bilancini e contanti durante una perquisizione.
Un arresto con il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Siracusa. Un giovane di ventisette anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di droga. L’operazione, avvenuta nella mattinata di venerdì, è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura.
L’operazione a Siracusa
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli investigatori si è concentrato sull’abitazione dell’indagato. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina già suddivisa in numerose dosi pronte per la vendita.
Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga, e quattrocento euro in contanti.
Il valore della droga e le indagini in corso
Il valore complessivo della cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare allo spaccio al dettaglio circa quattromila euro.
Dopo aver completato gli atti di rito, il ventisettenne è stato tratto in arresto e condotto presso gli uffici della Questura di Siracusa. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti e ramificazioni dell’attività illecita sul territorio.
L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti con regolarità sul territorio. L’obiettivo è quello di arginare il fenomeno e tutelare la sicurezza dei cittadini, attraverso controlli mirati e indagini approfondite.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.