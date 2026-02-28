Spaccio a Siracusa, 27enne trovato con cocaina del valore di 4mila euro, arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Siracusa. Un giovane di ventisette anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di droga. L’operazione, avvenuta nella mattinata di venerdì, è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura.

L’operazione a Siracusa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli investigatori si è concentrato sull’abitazione dell’indagato. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina già suddivisa in numerose dosi pronte per la vendita.

Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga, e quattrocento euro in contanti.

Il valore della droga e le indagini in corso

Il valore complessivo della cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare allo spaccio al dettaglio circa quattromila euro.

Dopo aver completato gli atti di rito, il ventisettenne è stato tratto in arresto e condotto presso gli uffici della Questura di Siracusa. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti e ramificazioni dell’attività illecita sul territorio.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti con regolarità sul territorio. L’obiettivo è quello di arginare il fenomeno e tutelare la sicurezza dei cittadini, attraverso controlli mirati e indagini approfondite.

IPA