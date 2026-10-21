Spaccio a Terni, 55enne sorpreso a cedere cocaina: in casa droga, contanti e una cartuccia calibro 9

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Due dosi di cocaina passate di mano sotto gli occhi degli agenti, poi la perquisizione in casa: oltre a droga di tre tipi diversi, la polizia ha trovato anche una cartuccia calibro 9. Un uomo di 55 anni, residente a Terni, è stato arrestato in flagranza per spaccio e denunciato per la munizione, che teneva senza alcun titolo.

Spaccio a Terni, il 55enne sorpreso a cedere cocaina

Come riporta UmbriaOn, l’operazione è stata condotta dagli agenti della IV sezione della Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura di Terni.

Il 55enne è stato bloccato mentre consegnava le due dosi a un acquirente, anche lui di Terni.

L’uomo che aveva appena comprato la droga è stato identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Cocaina, hashish e MDMA in casa: trovata anche una cartuccia

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione del 55enne.

Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato 11 grammi di cocaina, circa 27 grammi di hashish già suddiviso in dosi e 3,5 grammi di MDMA, una droga sintetica.

Secondo UmbriaOn, in casa c’erano anche 1.100 euro in contanti.

Tra le cose trovate c’era poi una cartuccia calibro 9×19: l’uomo non aveva alcun titolo per tenerla e per questo è stato denunciato anche per detenzione abusiva di munizioni, prevista dall’articolo 697 del Codice penale.

Arresto convalidato, per il 55enne l’obbligo di firma

Dopo l’arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti, il 55enne era stato messo agli arresti domiciliari.

Il giudice del Tribunale di Terni ha poi convalidato l’arresto, sostituendo i domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’uomo è difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli.

IPA