Un arresto e quasi tre etti di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona. Un uomo di origini albanesi è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un’indagine che ha coinvolto anche la provincia di Perugia e il territorio di Monsano.

L’operazione ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri ad Ancona, nei pressi di piazza Rosselli. Gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Antidroga hanno bloccato un’auto e sottoposto il conducente, un uomo di origini albanesi, a perquisizione personale.

Durante il controllo sono stati trovati e sequestrati 25 involucri di cocaina, già pronti per la vendita.

Le indagini e il pedinamento

L’operazione rappresenta il risultato di un’attività investigativa avviata da tempo, che ha previsto servizi mirati di osservazione, appostamento e pedinamento tra Ancona e l’hinterland.

Grazie a questi accertamenti gli investigatori sono riusciti a individuare il domicilio dell’uomo, situato in una zona di campagna della provincia di Perugia, dove faceva regolarmente ritorno al termine delle sue giornate.

Il sequestro della droga tra Ancona, Monsano e Perugia

Le successive verifiche hanno permesso di scoprire il principale nascondiglio della droga: 274 involucri di cocaina sono stati rinvenuti interrati nei pressi di una strada provinciale nel territorio di Monsano. Questo punto era stato individuato dagli investigatori durante i numerosi servizi di osservazione e, secondo quanto accertato, rappresentava il deposito destinato principalmente alla piazza di spaccio del capoluogo dorico.

Ulteriori accertamenti sono stati condotti anche nell’abitazione dell’uomo, situata in una località periferica della provincia di Perugia, con la collaborazione della Squadra Mobile di Perugia. Durante la perquisizione sono stati trovati altri 44 involucri termosaldati di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 7000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce degli elementi raccolti l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, è stato condotto presso il carcere di Montacuto, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione ha permesso di sottrarre al mercato illecito un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, confermando l’efficacia delle attività investigative coordinate tra le diverse province coinvolte.

L’intervento della Polizia di Stato si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto al traffico di droga e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni che continuano a rappresentare una delle principali emergenze per la sicurezza pubblica nelle aree urbane e nelle zone limitrofe.

