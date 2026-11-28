Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gli acquirenti mettevano i soldi nel cesto, lui lo tirava su e lo calava di nuovo con le dosi dentro. A Bagheria un 22enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio: vendeva droga direttamente dal suo appartamento al terzo piano, e in cucina aveva allestito un vero e proprio laboratorio.

Lo spaccio con il cesto dal terzo piano a Bagheria

Secondo quanto si legge sul sito dell’Arma, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Bagheria lo hanno tenuto d’occhio con servizi mirati di osservazione e controllo. In più occasioni lo hanno visto cedere sostanze ad alcuni clienti usando un paniere legato a una corda, con cui faceva scendere le dosi e risalire il denaro.

Due degli acquirenti sono stati fermati subito dopo lo scambio: avevano con sé due dosi di hashish da oltre cinque grammi appena acquistate. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori, una procedura che può portare a sanzioni amministrative come la sospensione della patente.

Il laboratorio in cucina e i 330 grammi di droga

La perquisizione nell’appartamento ha confermato i sospetti. In cucina i Carabinieri hanno trovato tutto il necessario per preparare e confezionare le dosi. Sono stati sequestrati tre panetti e varie dosi tra cocaina e hashish, per un peso di oltre 330 grammi, oltre a materiale per l’imballaggio e quasi 1.900 euro in contanti, ritenuti con ogni probabilità il guadagno dello spaccio.

Domiciliari con il braccialetto elettronico

Il gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, ha convalidato l’arresto. Per il 22enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico che permette di controllare a distanza che resti in casa.

IPA