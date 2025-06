Spaccio col sistema 'Drive In' a Avola, banda arrestata: così smerciava droga proveniente da Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state arrestate ad Avola per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un’operazione di polizia che ha smantellato un’organizzazione criminale. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Avola, in base a tre ordinanze di carcerazione per pena definitiva.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine di polizia giudiziaria, condotta nel 2021 dai poliziotti avolesi, ha permesso di azzerare una fiorente attività di spaccio di droga nel centro di Avola. L’operazione, denominata “Drive In”, ha sgominato un traffico di droga proveniente dalla piazza di Catania e smerciata ad Avola.

Le modalità del traffico

Gli spacciatori operavano in pubblica via, aspettando gli assuntori che ritiravano la droga senza scendere dalle proprie autovetture. In alcuni casi, agli assuntori veniva concesso credito, ma chi non pagava subiva violenze fisiche e minacce.

Risultati dell’indagine

L’operazione “Drive In” ha portato all’emissione di otto misure cautelari e alla denuncia di altre quattro persone con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, di estorsione aggravata. Le tre condanne definitive testimoniano l’efficacia dell’operazione di polizia giudiziaria che ha assestato un duro colpo allo spaccio nella città di Avola.

Ruoli di vertice

I tre soggetti condannati ricoprivano ruoli di vertice all’interno dell’organizzazione criminale, confermando la bontà dell’operazione condotta dalle forze dell’ordine. La loro condanna rappresenta un passo significativo nella lotta contro il traffico di droga nella regione.

