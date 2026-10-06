Spaccio di cocaina a Marghera a Venezia con le dosi nascoste nella biancheria intima, arrestato un uomo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aveva 10 dosi di cocaina nascoste nella biancheria e 830 euro in contanti. Un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi a Marghera, a Venezia, dagli agenti del Commissariato, che lo avrebbero sorpreso mentre cedeva una dose a un acquirente. In casa aveva altri 15 grammi di cocaina e 230 grammi di hashish. Dopo la convalida il giudice ha disposto il divieto di dimora nella città metropolitana.

Spaccio a Marghera, gli appostamenti e la cessione di cocaina

Come riporta la Polizia di Stato, l’intervento rientra nell’intensificazione dei controlli contro la criminalità diffusa e lo spaccio nella zona.

Dopo alcune segnalazioni, il personale del Commissariato di Marghera ha organizzato una serie di appostamenti, che hanno portato a individuare l’uomo.

Secondo gli agenti stava cedendo una dose a un potenziale acquirente, e i due sono stati fermati subito per un controllo.

L’acquirente aveva con sé un involucro di cocaina, mentre il presunto spacciatore ne nascondeva 10 nella biancheria intima, insieme a 830 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Cocaina e hashish in casa a Marghera, la perquisizione con il cane

I controlli sono proseguiti nel domicilio dell’uomo, con l’aiuto dell’Unità Cinofila della Polizia Locale.

Nascosti all’interno c’erano altri 15 grammi circa di cocaina, divisi in diversi involucri, e 230 grammi di hashish in panetti.

Arresto a Marghera, la convalida e il divieto di dimora a Venezia

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia anche in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione e spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al termine del giudizio direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Venezia.

Il procedimento non è concluso e la colpevolezza dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

IPA