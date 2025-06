Spaccio di cocaina a Taranto con attorno i bambini che giocano a pallone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Taranto, dove un uomo di 36 anni è stato fermato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in una piazzetta centrale di Talsano, mentre l’uomo si muoveva in bicicletta per non destare sospetti. L’attività illecita si svolgeva a pochi metri da dove alcuni bambini stavano giocando al pallone.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari hanno osservato il 36enne mentre scavava nel terreno per estrarre qualcosa, che poi ha consegnato a una persona presente sul posto. Quest’ultima, fermata e perquisita, è stata trovata in possesso di un discreto quantitativo di cocaina. Anche l’arrestato è stato perquisito dopo un breve tentativo di fuga: sebbene non avesse altra droga con sé, è stato trovato con una significativa somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.

Violazione delle misure di sorveglianza

Dagli accertamenti successivi è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Questa misura è stata visibilmente violata, poiché l’uomo svolgeva attività illecite incompatibili con gli obblighi imposti. La sostanza sequestrata sarà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto.

Conseguenze legali

L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida. L’operazione dei Carabinieri sottolinea l’importanza della vigilanza e del controllo del territorio per contrastare efficacemente il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica.

