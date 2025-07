Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di 3 grammi di cocaina ad Acireale, dove un uomo di 70 anni è stato fermato al mercato di piazza Marconi per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti hanno sorpreso il sospettato con alcune dosi di droga pronte per essere cedute. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza e trasferito in Questura, in attesa del rito direttissimo.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel cuore del mercato cittadino di Acireale, dove i poliziotti del locale Commissariato erano intervenuti per notificare un atto giudiziario a un pluripregiudicato. L’uomo, tuttavia, ha mostrato subito segni di nervosismo e scarsa collaborazione, insospettendo gli agenti della squadra investigativa.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante il controllo, i poliziotti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. L’intuizione si è rivelata corretta: nelle tasche del settantenne sono state trovate quattro confezioni termosaldate contenenti cocaina, pronte per essere spacciate. Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno rinvenuto anche una somma di 370 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare

Non soddisfatti del solo ritrovamento al mercato, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del sospettato. Lì, la squadra investigativa ha rinvenuto otto involucri simili a quelli trovati in precedenza, anch’essi contenenti cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. In totale, sono stati sequestrati 3 grammi di cocaina.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce degli elementi raccolti, il settantenne è stato arrestato in flagranza per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito presso il Commissariato di Acireale, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa del rito per direttissima, come disposto dal PM di turno.

Il contesto e le reazioni

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi di aggregazione pubblica, come i mercati cittadini. La presenza di un pluripregiudicato tra i banchi del mercato di piazza Marconi ha destato particolare preoccupazione tra i residenti, che hanno espresso apprezzamento per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Nonostante l’arresto in flagranza, resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, che sarà valida fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona e per chiarire la provenienza della sostanza stupefacente sequestrata.

Il ruolo della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione condotta ad Acireale rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta al traffico di droga e alla criminalità diffusa nei centri urbani. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, soprattutto nei confronti di soggetti già noti per precedenti penali e coinvolti in reati legati agli stupefacenti.

Il mercato di piazza Marconi sotto osservazione

Il mercato di piazza Marconi, luogo di ritrovo per molti cittadini e commercianti, è stato spesso oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine per prevenire episodi di spaccio e altre attività illecite. L’arresto del settantenne conferma la necessità di mantenere alta la vigilanza in queste aree, considerate particolarmente sensibili.

Le prossime fasi del procedimento

Dopo il trasferimento nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, l’uomo attenderà il rito per direttissima, durante il quale saranno valutate le responsabilità e le eventuali misure cautelari da adottare. Nel frattempo, la Polizia di Stato continuerà a monitorare la situazione e a intensificare i controlli sul territorio.

IPA