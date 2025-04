Spaccio di cocaina all'Olimpico, tre ultras della Roma arrestati: come e dove vendevano la droga nello stadio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre esponenti del gruppo ultras romanista “Gruppo Quadraro” sono stati arrestati per spaccio di cocaina durante le partite casalinghe della A.S. Roma. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia nella mattinata odierna a Roma.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Roma. Due degli indagati sono stati rintracciati presso le loro abitazioni, mentre il terzo era già detenuto per un’altra causa. Le perquisizioni personali e domiciliari sono state eseguite secondo l’articolo 352 co. 2 c.p.p.

Le accuse

Gli indagati sono accusati di aver effettuato numerose cessioni di cocaina nei bagni dello stadio in occasione delle partite casalinghe della A.S. Roma, in concorso tra loro e con altri soggetti. Le indagini, condotte dalla DIGOS, hanno riguardato numerosi incontri di calcio disputati allo Stadio Olimpico nel corso del Campionato di Serie A 2024/2025, a partire da gennaio 2024.

Fase delle indagini

Si sottolinea che quanto riportato riguarda la fase delle indagini preliminari. Pertanto, i destinatari delle misure eseguite sono da considerare non colpevoli sino alla sentenza definitiva.

