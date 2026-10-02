Spaccio di cocaina e hashish a Milano, quattro arresti tra Cormano e via Giambellino

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È di quattro arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti il bilancio di due operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Milano nell’ambito della lotta allo spaccio di droga. Gli interventi, effettuati in due diversi quartieri della città, hanno portato alla luce un consistente traffico di cocaina e hashish, coinvolgendo sia cittadini italiani che stranieri, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Le operazioni della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività investigative sono state condotte dalla Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia e da quella del Commissariato Lorenteggio. Gli agenti hanno agito in due distinti interventi, entrambi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree di competenza.

Arresti e sequestri a Cormano

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia ha individuato in via Tobagi, a Cormano (MI), un giovane di 25 anni sospettato di essere coinvolto nello spaccio di droga. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato. Durante la perquisizione personale, sono state trovate 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi.

La successiva perquisizione del box di proprietà del giovane ha permesso di rinvenire 39 involucri di cocaina dal peso di circa 20 grammi. Nell’appartamento dove il venticinquenne vive con i genitori, gli agenti hanno sequestrato 450 grammi di hashish, 1765 euro in contanti e altre 294 dosi di cocaina per un totale di 157 grammi.

Al termine degli accertamenti, il giovane e i suoi genitori, rispettivamente di 49 anni e 56 anni, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Un arresto anche in via Giambellino

Un secondo intervento è stato portato a termine mercoledì dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio. In via Giambellino, è stato fermato un cittadino marocchino di 33 anni, anch’egli già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

La perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha portato al sequestro di 7 dosi di cocaina per un peso di 57 grammi, 12 involucri di hashish dal peso di circa 13 grammi, un bilancino di precisione e la somma di 100 euro in contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA