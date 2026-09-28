Spaccio di cocaina in piazza Martiri della Libertà a Biella con 11 dosi tra le foglie, un arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Biella. Un uomo, cittadino nigeriano classe 1987, è stato fermato in flagranza nei pressi di un esercizio pubblico del centro cittadino, dopo essere stato sorpreso a nascondere un involucro contenente cocaina.

Il controllo e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 23 in piazza Martiri della Libertà, nel cuore di Biella. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un individuo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi con fare sospetto. L’uomo si è avvicinato a una pianta ornamentale presente nell’area e ha depositato un involucro di colore bianco tra le foglie.

Il rinvenimento della sostanza stupefacente

Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno immediatamente fermato il soggetto e recuperato l’involucro abbandonato. All’interno, è stato trovato un ulteriore imballaggio contenente 11 confezioni in cellophane. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che si trattava di cocaina, per un peso lordo complessivo di circa 13,188 grammi. La sostanza era già suddivisa in singole dosi, pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto, il cittadino nigeriano è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

IPA