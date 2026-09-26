Spaccio di cocaina in un parco pubblico a Caserta con 24 dosi nascoste nell'erba, arrestato un 25enne
Un 25enne è stato arrestato a Caserta per detenzione e spaccio di cocaina: nascondeva 24 dosi in un parco pubblico.
È di un arresto e 24 dosi di cocaina sequestrate il bilancio di un’operazione condotta ieri sera dalla Polizia di Stato a Caserta. Un giovane di 25 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a nascondere la droga in un parco pubblico. L’intervento è stato disposto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga.
Le indagini e l’operazione della Polizia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti dagli investigatori della Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti, impegnati in un’attività di monitoraggio per prevenire e reprimere episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato movimenti sospetti all’interno di un parco pubblico della città.
Il comportamento sospetto e il blitz
Durante il servizio di osservazione, gli investigatori hanno visto un uomo prelevare alcune dosi di quella che sembrava essere sostanza stupefacente da un borsello nero. Dopo averle prelevate, il giovane le ha nuovamente nascoste nell’erba del parco, per poi allontanarsi. Nel corso della serata, il 25enne è tornato più volte nello stesso punto, ripetendo la stessa azione e risalendo ogni volta in auto, probabilmente per effettuare ulteriori consegne.
L’arresto e il sequestro della droga
Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti e sono intervenuti per fermare il sospettato. Nel corso dell’operazione, la sostanza stupefacente è stata recuperata. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 24 dosi di cocaina, per un peso complessivo superiore a 6 grammi, oltre a 150 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Le accuse e la misura cautelare
Il giovane, originario di Caserta, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.