È stata arrestata e condotta in carcere una donna italiana di 59 anni a Foligno, dopo che sono state accertate gravi violazioni delle prescrizioni legate al suo affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è stato emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, a seguito di indagini che hanno rivelato una persistente attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte della donna.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti della cittadina italiana, nata nel 1964. La misura è stata adottata dopo che il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha valutato le risultanze delle indagini, che hanno evidenziato la reiterazione di comportamenti contrari alle prescrizioni imposte dal regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

Le violazioni contestate

La donna, già condannata in via definitiva per associazione a delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, stava scontando la parte residua della pena fuori dal carcere, grazie a una misura alternativa. Tuttavia, tra le condizioni essenziali per mantenere tale beneficio vi era l’obbligo di non commettere nuovi reati e di non assumere o detenere sostanze stupefacenti.

L’attività illecita nel centro storico

Le indagini della Polizia hanno permesso di accertare che la donna aveva organizzato una vera e propria attività di spaccio nel centro storico di Foligno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sua abitazione era diventata un punto di riferimento per numerosi clienti, che si recavano da lei per acquistare sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. Questa condotta è stata ritenuta in palese contrasto con il trattamento di favore di cui la donna stava beneficiando.

Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza

Alla luce delle gravi violazioni accertate, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha disposto la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali e il ripristino della detenzione carceraria. Gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi rintracciato la donna e l’hanno arrestata, associandola presso la casa circondariale di Perugia-Capanne, dove dovrà scontare la condanna definitiva alla reclusione.

