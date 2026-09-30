Spaccio di cocaina nella zona della stazione a Savona, arrestato un uomo di 64 anni con 121 grammi

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È di un arresto e il sequestro di 121 grammi di cocaina il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile a Savona. Un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, dopo una perquisizione personale e domiciliare che ha portato anche al sequestro di denaro contante e materiale per il confezionamento della droga.

Operazione antidroga nella zona della stazione ferroviaria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Savona ha intensificato i controlli nell’ambito delle attività di contrasto ai reati legati alle sostanze stupefacenti. L’operazione si è concentrata in particolare nella zona di Corso Tardy e Benech e nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo ligure.

Il blitz e la perquisizione

La scorsa mattina, gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Savona, hanno sottoposto a controllo un uomo di 64 anni, cittadino italiano e pregiudicato. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire sostanza stupefacente sia addosso all’uomo che all’interno della sua abitazione.

Sequestrati cocaina, denaro e materiale per il confezionamento

Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 121 grammi di cocaina, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, mentre il resto era ancora da confezionare. Oltre alla droga, sono stati trovati un bilancino digitale, materiale per il confezionamento e una somma di 570 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Arresto e condanna ai domiciliari

Al termine degli accertamenti, il 64enne è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito alla procedura di “direttissima”, l’uomo è stato condannato a due anni di detenzione domiciliare.

Il ruolo della Polizia Locale e della Squadra Mobile

L’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile e l’unità cinofila della Polizia Locale di Savona, sottolineando l’importanza del lavoro congiunto tra le diverse forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

IPA