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È di 21 arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio attiva tra i quartieri di Prima Porta, Labaro e la bassa Tuscia. L’organizzazione, composta prevalentemente da cittadini nordafricani, avrebbe gestito un traffico di cocaina con un volume d’affari annuo stimato in circa 2 milioni di euro. Le misure cautelari sono state eseguite su disposizione della Procura di Roma, a seguito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

La struttura dell’organizzazione criminale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una precedente attività investigativa in materia di droga, conclusasi nel 2022 con l’esecuzione di 16 misure cautelari. Gli agenti del Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo, sotto la supervisione della D.D.A. della Procura di Roma, hanno proseguito le indagini dopo aver rilevato che alcuni degli indagati coinvolti nella prima operazione si erano riorganizzati per riprendere il controllo delle piazze di spaccio tra Prima Porta, Labaro e la bassa Tuscia.

L’organizzazione aveva una base operativa nel comune di Civita Castellana e si avvaleva di una rete di addetti al contatto con i clienti, supportati da un sistema di vedette dislocate in punti strategici. Queste persone avevano il compito di segnalare tempestivamente l’arrivo delle forze dell’ordine, garantendo così la sicurezza delle attività di spaccio. Il punto nevralgico per le transazioni era stato individuato in un ponte pedonale in ferro, che offriva una visuale dall’alto ideale per monitorare la zona.

Le modalità di spaccio e le tecniche di occultamento

Per ridurre i rischi in caso di controlli, l’organizzazione adottava la tecnica della “modica quantità“: la cocaina veniva suddivisa in dosi e nascosta in diversi punti, per poi essere prelevata solo nella quantità richiesta dal singolo acquirente. Questo sistema permetteva di limitare il quantitativo detenuto da ciascun pusher e di preservare la partita di droga destinata alla giornata.

Nel corso delle indagini, sono state arrestate in flagranza di reato 10 persone e oltre 20 assuntori sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e segnalati al competente ufficio prefettizio. Complessivamente, sono stati individuati 21 soggetti appartenenti all’organizzazione, per i quali la Procura della Repubblica ha ottenuto altrettante misure cautelari: 19 in carcere e 2 ai domiciliari.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la collaborazione tra province

Per completare l’esecuzione delle misure cautelari e rintracciare gli indagati, sono state coinvolte le Squadre Mobili di Viterbo e Catania, oltre agli investigatori del XV Distretto Ponte Milvio. L’attività di spaccio aveva infatti esteso le sue ramificazioni fino ai comuni a nord della provincia di Roma.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’organizzazione sarebbe stata in grado di movimentare circa 100 grammi di cocaina al giorno, per un giro d’affari annuo di poco meno di 2 milioni di euro. Le evidenze investigative raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e, come precisato dalla Polizia di Stato, per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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