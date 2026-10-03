Spaccio di crack in un bar a Savigliano vicino a Cuneo, arrestato un uomo che doveva essere ai domiciliari

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È di un arresto e del sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Savigliano, dove un cittadino gabonese è stato fermato per spaccio e violazione della detenzione domiciliare. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti condanne legate agli stupefacenti, è stato sorpreso all’interno di un bar nei pressi della stazione ferroviaria mentre cedeva crack a un giovane tossicodipendente italiano.

Controlli straordinari nella zona della stazione ferroviaria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Savigliano. L’attività, mirata alla prevenzione e al contrasto della criminalità, ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile di Cuneo e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, con particolare attenzione all’area della stazione ferroviaria, spesso teatro di episodi di degrado e reati legati agli stupefacenti.

Il controllo nel bar e l’identificazione del sospetto

Durante uno dei controlli, gli agenti hanno deciso di ispezionare un bar situato nei pressi della stazione. All’interno del locale è stato identificato un uomo di circa quaranta anni, di origine gabonese, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo risultava già gravato da molteplici arresti e condanne per reati inerenti agli stupefacenti. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il soggetto avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione di Torino, dove stava scontando una pena definitiva di tre anni e due mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare, a seguito di precedenti sentenze per spaccio.

Violazione della detenzione domiciliare e spaccio in flagranza

Gli agenti hanno constatato che l’uomo, oltre a violare la misura della detenzione domiciliare, si trovava nel bar in compagnia di un giovane italiano, noto come tossicodipendente. Proprio nel momento in cui la Polizia ha fatto ingresso nell’esercizio pubblico, il cittadino gabonese stava cedendo della sostanza stupefacente di tipo crack al giovane. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di interrompere la cessione e di procedere immediatamente a una perquisizione personale.

Sequestro di crack, eroina e denaro contante

Nel corso della perquisizione, il sospettato è stato trovato in possesso di 20 involucri di sostanza stupefacente, confezionati per la vendita al dettaglio e suddivisi tra crack ed eroina, per un totale di 7 grammi. Inoltre, l’uomo aveva con sé 405 € in banconote di vario taglio, ritenuti dagli investigatori provento di precedenti cessioni di stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’arresto e la convalida della misura cautelare

Al termine delle operazioni, il cittadino gabonese è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Cuneo. Dopo l’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la permanenza in carcere dell’uomo, in attesa di ulteriori sviluppi processuali. Si ricorda che, trattandosi di misura cautelare, permane la presunzione di innocenza nei confronti dell’arrestato.

IPA