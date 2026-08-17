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Un arresto a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un uomo, nato nel 1985, è stato fermato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo essere stato sorpreso a cedere sostanze illecite. L’azione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti sul territorio.

Il controllo e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato quando gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno notato un uomo intento a cedere una sostanza sospetta. Gli operatori hanno immediatamente fermato il soggetto, procedendo a un controllo approfondito sia su di lui che sull’acquirente.

Le verifiche e il sequestro

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sostanza stupefacente sia nella disponibilità dell’uomo fermato che in quella dell’acquirente. Nei confronti di quest’ultimo è stata contestata la violazione prevista dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990, relativa alla detenzione per uso personale.

La perquisizione domiciliare

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi all’abitazione dell’arrestato. Qui, la Polizia ha rinvenuto complessivamente circa 300 grammi di hashish e 20 grammi di ecstasy, oltre a un bilancino di precisione e circa 800 euro in banconote di piccolo taglio. Tutti elementi che, secondo gli investigatori, risultano compatibili con un’attività di spaccio.

IPA