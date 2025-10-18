Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini tunisini sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso nel pomeriggio del 10 ottobre 2025 a Bologna. L’operazione è stata condotta dalla IV Sezione – Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura, a seguito di numerose segnalazioni dei residenti della zona di via Don Bedetti, che avevano denunciato una costante attività di spaccio nel Parco Nilde Iotti.

Le segnalazioni dei residenti e l’inizio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dopo che, nelle settimane precedenti, diversi abitanti della zona di via Don Bedetti avevano segnalato la presenza quotidiana di giovani magrebini intenti a cedere sostanze stupefacenti all’interno del Parco Nilde Iotti. Le testimonianze raccolte hanno descritto una situazione di disagio e preoccupazione, con gruppi di ragazzi che si radunavano su una delle panchine all’ingresso del parco, lato via Papini, effettuando frequenti contatti telefonici e utilizzando monopattini elettrici per raggiungere gli acquirenti, i quali arrivavano a piedi dalla stessa via Bedetti.

L’operazione di osservazione e pedinamento

In risposta alle segnalazioni, la Squadra Mobile ha organizzato specifici servizi di osservazione e pedinamento. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno documentato diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente. In particolare, uno di questi episodi ha coinvolto un cittadino italiano, fermato subito dopo l’acquisto: l’uomo ha consegnato spontaneamente un involucro termosaldato contenente cocaina e ha dichiarato di acquistare abitualmente la droga presso il medesimo parco.

L’arresto dei due pusher e la resistenza agli agenti

Constatata la flagranza di spaccio, gli operatori sono intervenuti per bloccare i due sospetti. Uno dei giovani ha tentato la fuga a bordo di un monopattino elettrico, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. L’altro ha opposto resistenza attiva, colpendo gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma è stato comunque immobilizzato dopo una breve colluttazione.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante la perquisizione personale, il ragazzo tunisino classe 2005 è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e materiale utile all’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

I precedenti e le misure restrittive

Entrambi i giovani risultano già noti alle Forze dell’Ordine per reati analoghi. In particolare, uno dei due era stato arrestato lo scorso 26 settembre e sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Bologna, provvedimento tuttora in corso al momento dell’arresto.

