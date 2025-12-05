Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestro di 380 grammi di hashish a Fiorenzuola d’Arda, dove un giovane operaio di 22 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una serie di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Piacenza.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio grazie a un’attenta attività investigativa che ha interessato il territorio del Comune della Val d’Arda e le aree circostanti. Le forze dell’ordine hanno raccolto segnalazioni su movimenti sospetti, che hanno portato a monitorare un presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine: come si è arrivati all’arresto

Le indagini sono state avviate dopo che i militari hanno ricevuto segnalazioni relative a strani movimenti nella zona. Gli investigatori hanno seguito la pista, individuando il giovane operaio come uno dei principali protagonisti di un’attività di spaccio che coinvolgeva anche minori e giovani del territorio. Le cessioni di droga avvenivano in luoghi pubblici e nelle vicinanze di scuole, rendendo la situazione particolarmente allarmante per la sicurezza della comunità.

L’intervento e la perquisizione

Alle prime ore del mattino, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro presso l’abitazione del 22enne. Durante l’operazione, i militari hanno rinvenuto quantitativi di droga sia nel garage che nella camera da letto dell’indagato. Nel tentativo di sottrarsi alle responsabilità, il giovane ha cercato di disfarsi di una busta di plastica contenente droga, lanciandola dalla finestra. Il gesto non è però sfuggito agli occhi attenti dei militari, che sono riusciti a recuperare la busta e a sequestrare il contenuto.

Il sequestro della droga

La perquisizione ha permesso di rinvenire alcuni panetti di hashish, per un peso complessivo di 380 grammi, confezionati in modo da eludere eventuali controlli. Oltre alla sostanza stupefacente, è stato trovato anche materiale utile al confezionamento delle dosi, segno di un’attività strutturata e organizzata. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’arresto e le accuse

Il giovane operaio è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito espletate presso la caserma di Fiorenzuola d’Arda, il ragazzo è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

