Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti a Siracusa nel pomeriggio di giovedì, durante un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. Gli arresti sono stati effettuati mentre i sospettati accoglievano potenziali acquirenti in via Santi Amato. Sono state sequestrate 190 dosi di cocaina e crack, 10 dosi di hashish, armi e denaro contante. L’azione è stata condotta nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di droga e i tre uomini, di 21 anni, 24 anni e 37 anni, sono stati trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di giovedì e ha visto coinvolti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, con il supporto del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica e del Reparto Cinofili della Questura di Catania. L’intervento è stato mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Il blitz in via Santi Amato: come si è svolta l’operazione

Durante un controllo mirato in via Santi Amato, gli investigatori hanno sorpreso i tre uomini proprio mentre accoglievano potenziali acquirenti. L’azione è stata rapida e decisa: gli agenti hanno bloccato i sospettati e hanno proceduto a una perquisizione approfondita, che ha portato al sequestro di 190 dosi di cocaina e crack già pronte per la vendita, per un totale di 53 gr, e 10 dosi di hashish, per un totale di 10 gr. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati trovati anche materiale per il confezionamento, una pistola a gas, una balestra e una somma di 1025 euro in banconote di vario taglio.

Il ruolo dei Vigili del Fuoco e il trasferimento in carcere

Per accedere ai locali dove si trovavano gli arrestati, gli investigatori hanno richiesto l’intervento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a rimuovere i cancelli installati a protezione degli ingressi. Al termine delle operazioni, i tre uomini sono stati condotti presso il carcere di Cavadonna, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che sono ancora in corso attività investigative per ricostruire i collegamenti sul territorio dei soggetti arrestati.

IPA