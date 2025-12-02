Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a Trapani. Un uomo di 44 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per lo stesso reato, è stato sorpreso a spacciare cocaina nella propria abitazione. L’intervento è avvenuto nel corso di un controllo mirato, volto a verificare la presenza dell’uomo in casa e a monitorare i suoi comportamenti sospetti.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Trapani hanno intensificato i controlli nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, un 44enne originario della città, si trovava agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato nel dicembre scorso durante lo smantellamento di un bunker della droga nel rione Cappuccinelli.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante un controllo presso l’abitazione del 44enne, i Carabinieri hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso da parte dell’uomo. Secondo quanto emerso dalle attività informative, negli ultimi tempi il soggetto riceveva frequentemente visite brevi e sospette da parte di altre persone. Questo comportamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita.

La perquisizione e il rinvenimento della cocaina

L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata corretta: durante la perquisizione, all’interno di un vaso nascosto sotto una grossa pianta, sono stati trovati quasi 17 grammi di cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno rinvenuto anche 4000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il denaro è stato ritenuto presumibilmente provento dell’attività illecita di spaccio.

Le misure adottate dopo l’arresto

Al termine delle procedure di rito e dopo l’udienza di convalida, per il 44enne è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo, già arrestato nel dicembre scorso per lo stesso reato, si trovava ai domiciliari ma ha continuato la propria attività illecita nonostante le restrizioni imposte dalla legge.

Precedenti e contesto dell’operazione

Il soggetto era stato coinvolto pochi mesi fa nello smantellamento di un bunker della droga nel rione Cappuccinelli di Trapani. L’operazione aveva già portato alla luce la sua attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante la misura degli arresti domiciliari, l’uomo aveva ripreso a ricevere visite sospette e a gestire lo spaccio dalla propria abitazione, fino al nuovo intervento dei Carabinieri che ha portato al suo trasferimento in carcere.

