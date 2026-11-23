Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tre persone sono state arrestate per spaccio di droga a Verona, al termine di un’indagine che ha portato a dieci perquisizioni e al sequestro di circa un chilo e mezzo di hashish. La Polizia ha ricostruito l’attività di una presunta rete di spacciatori che vendeva cocaina e hashish anche nei parcheggi dei supermercati e vicino alle scuole.

Spaccio di droga a Verona, tre arresti e dieci perquisizioni

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Verona, che ha eseguito cinque perquisizioni disposte dalla Procura e altre cinque d’iniziativa nei confronti di persone sospettate di essere coinvolte nel traffico di stupefacenti.

Nelle abitazioni e negli altri luoghi controllati, gli agenti hanno trovato circa un chilo e mezzo di hashish, una piccola quantità di cocaina, bilancini di precisione, materiale utilizzato per confezionare le dosi e diversi telefoni cellulari.

Tre persone sono state arrestate in flagranza e trasferite nel carcere di Verona Montorio. Un’altra è stata segnalata alla Prefettura per il possesso di una modica quantità di stupefacenti. Alle perquisizioni hanno partecipato anche la Polizia Scientifica, il Reparto Prevenzione Crimine e le unità cinofile di Padova, con il supporto di un elicottero del Reparto Volo di Venezia.

La rete di spaccio tra Borgo Milano e i comuni della provincia

Le indagini erano cominciate nel maggio 2025. Attraverso pedinamenti, appostamenti, localizzazioni satellitari e altre attività investigative, i poliziotti hanno ricostruito il funzionamento di un gruppo attivo soprattutto nel quartiere veronese di Borgo Milano e in diversi comuni della provincia.

Tra le località interessate figurano Caldiero, Grezzana, Bussolengo e Pescantina. Secondo gli investigatori, il gruppo era composto prevalentemente da persone di origine nordafricana, affiancate da alcuni italiani che acquistavano droga per poi rivenderla.

Le cessioni avvenivano direttamente in strada. Non si trattava soltanto di piccole quantità destinate ai consumatori: parte dello stupefacente veniva venduta in partite più consistenti, utilizzate per rifornire altri spacciatori della provincia.

Le consegne vicino alle scuole e la droga nascosta a Bussolengo

Per gli scambi venivano scelti luoghi diversi, dai parcheggi dei supermercati alle strade collinari più isolate. Alcune consegne, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, avvenivano anche nelle vicinanze degli istituti scolastici. Gli investigatori avevano già raccolto elementi importanti prima delle ultime perquisizioni. Durante l’inchiesta erano stati infatti sequestrati 1,3 chilogrammi di hashish, suddivisi in tredici panetti.

A Bussolengo era stato inoltre individuato del materiale per il confezionamento della droga, nascosto tra la fitta vegetazione lungo un argine.

Questi ritrovamenti, insieme alle attività di osservazione, hanno contribuito a ricostruire i presunti ruoli delle persone coinvolte e le modalità di distribuzione degli stupefacenti. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Verona.

IPA