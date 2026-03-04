Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un ingente sequestro di droga e denaro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna. Un giovane di origine marocchina, classe 2001, è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messa in circolazione di prodotti contraffatti, al termine di un’indagine avviata il 27 febbraio scorso a Casalecchio di Reno.

Le indagini e l’arresto a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via il 27 febbraio quando gli agenti hanno iniziato a monitorare i movimenti di un giovane sospettato di spaccio di droga. Il ragazzo, a bordo di un monopattino, è stato visto aggirarsi in via Porrettana nei pressi della Croce di Casalecchio, dove effettuava diverse cessioni di cocaina vicino a un bar di Via Don Luigi Sturzo.

Durante uno di questi scambi un acquirente è stato fermato subito dopo aver ricevuto una dose di cocaina, pagata 40 euro. L’uomo ha confermato agli agenti di aver contattato il pusher tramite WhatsApp, consegnando spontaneamente la sostanza appena acquistata.

L’operazione a Casalecchio di Reno e la perquisizione

Le attività di osservazione sono proseguite anche il giorno successivo, sempre a Casalecchio di Reno. Gli agenti hanno notato il sospettato incontrarsi con un altro cittadino marocchino, classe 1994, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. Dopo essersi recati insieme in un garage di un condominio di Via Boccherini i poliziotti hanno deciso di intervenire, ritenendo di aver individuato il possibile luogo di deposito della droga.

I due sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione domiciliare, sia nel garage che nell’appartamento a loro disposizione. Durante il controllo il ventiquattrenne marocchino ha ammesso le proprie responsabilità, scagionando i coinquilini.

Il sequestro: droga, denaro e prodotti contraffatti

La perquisizione ha portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: circa 110 grammi di cocaina e oltre un chilo e mezzo di hashish, suddivisi in 16 panetti. Inoltre sono stati sequestrati 6.510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e diversi telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato anche numerosi capi di abbigliamento contraffatto, oltre a borse e tracolle realizzate in modo da trarre in inganno il consumatore finale. Per questo motivo il giovane è stato anche denunciato per messa in circolazione di prodotti contraffatti e ricettazione.

Le conseguenze per gli arrestati

Entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso i locali della Questura di Bologna per gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure per il ventiquattrenne marocchino si sono aperte le porte del carcere “Rocco D’Amato” di Bologna, dove attende l’udienza di convalida dell’arresto.

Il giovane, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti e condanne specifiche, era stato scarcerato solo lo scorso gennaio. La sua posizione si è ulteriormente aggravata a seguito delle nuove accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messa in circolazione di prodotti contraffatti.

IPA