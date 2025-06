Spaccio di droga e furti di valigie a Venezia Mestre e in laguna, quante persone sono state arrestate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei arresti e numerosi interventi delle forze dell’ordine sono il risultato di un’intensa operazione di controllo del territorio a Venezia. Nell’arco di 24 ore, la Polizia di Stato ha fermato diversi individui coinvolti in attività illecite, rispondendo prontamente a segnalazioni di furto e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, avvenuta il 20 giugno, ha visto la collaborazione tra poliziotti e militari dell’Esercito Italiano, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sia nel centro storico che in terraferma.

Intervento a Mestre: furto in un esercizio commerciale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio all’alba del 20 giugno, quando le Volanti della Questura di Venezia sono intervenute presso un esercizio commerciale di Mestre a seguito di una segnalazione di allarme antintrusione. Un uomo di nazionalità straniera è stato sorpreso in flagranza di furto, dopo aver infranto una finestra per accedere al locale e sottrarre denaro e alimenti. L’individuo è stato prontamente bloccato e arrestato, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Furto su auto in sosta: tre arresti

Nella serata dello stesso giorno, i poliziotti delle Volanti, insieme ai militari dell’Esercito Italiano, sono intervenuti nuovamente a Mestre per un altro furto in atto su auto in sosta. Sul posto, sono stati sorpresi in flagranza 3 soggetti intenti ad asportare valigie da due veicoli parcheggiati. Anche in questo caso, i tre sono stati fermati e arrestati grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine. Nei loro confronti, il Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha emesso un foglio di via obbligatorio, allontanandoli dalla città lagunare per 4 anni.

Spaccio di sostanze stupefacenti a Cannaregio

Controlli serrati sono stati effettuati anche nel centro storico, dove la Volante lagunare ha arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’individuo, rintracciato nel sestiere di Cannaregio, è stato trovato in possesso di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Ulteriori accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione hanno rivelato l’irregolarità del soggetto sul territorio nazionale, portando alla sua espulsione e al trasferimento in un centro di permanenza per il successivo allontanamento.

Mandato di arresto europeo eseguito

Sempre nella giornata del 20 giugno, i poliziotti delle Volanti hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un soggetto di nazionalità straniera, emesso dalle autorità tedesche per reati contro il patrimonio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si precisa che i procedimenti penali non risultano conclusi e che la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

