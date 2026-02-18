Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due sospensioni di esercizi pubblici e una sanzione amministrativa questo il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri a Sora (Frosinone) nel pomeriggio del 16 febbraio 2026. I provvedimenti sono stati adottati per contrastare fenomeni di spaccio e lavoro nero nei luoghi di aggregazione giovanile, come disposto dalla Compagnia locale.

I controlli a Sora

L’operazione si è svolta nel centro di Sora (Frosinone) e ha visto impegnati i militari della Stazione locale insieme a personale specializzato. L’obiettivo era garantire il rispetto delle norme amministrative e la sicurezza pubblica, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani.

Uno dei principali interventi ha riguardato un noto bar del centro, di proprietà di un 33enne di Isola del Liri. A seguito di un’accurata istruttoria condotta dalla Polizia di Stato – Divisione Anticrimine, e su proposta dell’Arma locale, il Questore di Frosinone ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per 20 giorni ai sensi dell’Art. 100 TULPS.

Il provvedimento è stato notificato al titolare dopo che, nel mese di gennaio, i Carabinieri avevano accertato che il locale era divenuto punto di ritrovo per soggetti controindicati e teatro di attività di spaccio.

Durante una perquisizione effettuata con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria, era stato trovato un individuo in possesso di diverse dosi di cocaina già pronte per essere smerciate e oltre mille euro in contanti. L’uomo era stato deferito all’autorità giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sospensione di un secondo esercizio per lavoro nero

Parallelamente i Carabinieri hanno effettuato un controllo in sinergia con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone presso un secondo esercizio commerciale. In questo caso la sospensione dell’attività imprenditoriale è scattata per l’impiego di personale “in nero”, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, configurando così una violazione delle norme sul lavoro sommerso.

Il proprietario, un 45enne di Castelliri (FR), ha evitato la chiusura definitiva dell’attività regolarizzando immediatamente il rapporto di lavoro e pagando il 20% della sanzione complessiva, come previsto dalla normativa vigente.

L’azione di contrasto al lavoro nero è stata motivata dalla necessità di tutelare la dignità dei lavoratori e garantire una concorrenza leale tra le imprese del territorio.

Sanzione amministrativa per violazione delle ordinanze sulla movida

Un terzo locale è stato invece sanzionato amministrativamente per aver violato le ordinanze comunali che regolano la cosiddetta “movida” e impongono la chiusura notturna entro le 2. Il mancato rispetto di tali disposizioni ha comportato l’applicazione di una sanzione, nell’ottica di garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini nelle ore notturne.

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, sottolineano i Carabinieri, testimonia la costante attenzione rivolta alle dinamiche locali. L’Arma opera su più fronti, dalla sicurezza pubblica alla tutela del lavoro, per assicurare ai cittadini una fruizione serena e sicura degli spazi comuni. Le recenti operazioni a Sora rappresentano un esempio concreto di questo impegno, volto a prevenire fenomeni di spaccio, lavoro nero e a garantire il rispetto delle regole nei luoghi di aggregazione giovanile.

