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È di dieci soggetti colpiti da misure cautelari e numerosi sequestri di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Gli indagati, tutti originari di Barletta, sono stati ritenuti responsabili di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento a droghe sintetiche di ultima generazione. Le misure sono state applicate a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e culminata negli interrogatori del 21 settembre 2026.

Le indagini e le misure cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio tra marzo e giugno 2025, quando la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, sotto la direzione della Procura di Trani, ha avviato una complessa attività investigativa. Attraverso servizi di pedinamento, appostamenti, osservazioni e attività tecniche, gli investigatori hanno ricostruito una rete di spaccio che vedeva coinvolti dieci soggetti residenti a Barletta.

All’esito degli interrogatori preventivi, tenutisi il 21 settembre 2026, il Giudice per le Indagini Preliminari di Trani ha disposto due misure cautelari degli arresti domiciliari, l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per tre indagati, e l’obbligo di presentazione alla P.G. per i restanti cinque soggetti. Tutti e dieci sono stati inoltre destinatari di un provvedimento di DASPO “fuori contesto”, che vieta loro l’accesso alle manifestazioni sportive per la durata prevista dalla legge.

Il sequestro delle sostanze stupefacenti

Durante una perquisizione in un locale protetto, la Polizia ha sequestrato un ingente quantitativo di droghe: 122 grammi di ketamina, 12 pasticche di MDMA (ecstasy), 150 grammi di marijuana e 68 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. In flagranza sono stati sorpresi due ragazzi del posto, di appena 19 e 23 anni, intenti a catalogare e suddividere le dosi destinate alla cessione a terzi.

Il dato che ha destato maggiore allarme sociale riguarda proprio la tipologia e la quantità delle sostanze sequestrate, con una netta prevalenza di droghe sintetiche di ultima generazione, considerate particolarmente pericolose per la salute dei consumatori.

Il modus operandi della rete di spaccio

Le indagini hanno permesso di ricostruire un protocollo operativo ben strutturato. I clienti, dopo un rapido contatto telefonico – spesso effettuato tramite utenze intestate a cittadini stranieri ignari, per sviare le indagini – si recavano presso il locale dove avveniva lo spaccio. L’accesso era regolato da un codice segreto: quattro colpi netti alla porta, che consentivano l’ingresso solo agli acquirenti riconosciuti.

Le trattative avvenivano utilizzando un linguaggio criptato: la ketamina veniva chiamata “la key” o “le bags”, mentre l’ecstasy era indicata come “caramelle”. Questo sistema di comunicazione aveva lo scopo di camuffare la natura delle sostanze e rendere più difficile l’attività investigativa.

Le misure di prevenzione e il DASPO “fuori contesto”

Oltre alle misure cautelari ordinarie, il Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani ha adottato nei confronti di tutti e dieci gli indagati il DASPO “fuori contesto”. Il provvedimento, applicato dall’Ufficio Anticrimine, vieta ai destinatari l’accesso alle manifestazioni sportive per il periodo stabilito dalla legge. Questa misura è stata adottata per prevenire possibili infiltrazioni criminali nelle tifoserie locali e garantire la sicurezza urbana. L’operazione antidroga ha coinvolto principalmente soggetti residenti a Barletta, ma ha visto la collaborazione delle autorità giudiziarie e di polizia dell’intera provincia di Trani.

IPA