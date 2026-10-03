Spaccio di eroina e cocaina in piazza Capuana a Napoli, arrestato un 33enne dopo la fuga in monopattino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri a Napoli. Un 33enne è stato fermato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, dopo aver tentato di sfuggire a un controllo in Piazza Capuana. L’uomo è stato trovato in possesso di eroina, cocaina e denaro contante, mentre ulteriori sostanze e materiale per il confezionamento sono stati scoperti nella sua abitazione.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di specifici servizi di controllo predisposti dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato. Durante un pattugliamento in Piazza Capuana, i poliziotti hanno notato il 33enne a bordo di un monopattino. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente, nel tentativo di evitare il controllo.

L’inseguimento e il fermo in Piazza Capuana

Il tentativo di fuga non è però andato a buon fine. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a raggiungere e bloccare il sospettato, non senza incontrare difficoltà dovute alla sua resistenza. Una volta fermato, il 33enne è stato sottoposto a perquisizione personale. Nel corso del controllo, sono stati rinvenuti 8 involucri di eroina, 2 involucri di cocaina e 105 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

La perquisizione domiciliare e il sequestro di altra droga

Considerando i fondati motivi per ritenere che il fermato potesse detenere ulteriori sostanze illecite, gli agenti hanno deciso di estendere i controlli all’abitazione in uso al 33enne. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 10 involucri di eroina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’arresto e le accuse

Alla luce degli elementi raccolti, il personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto del 33enne. Le accuse a suo carico sono di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti di legge. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e nella tutela della legalità nella città di Napoli.

IPA