Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 900 euro sequestrati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Potenza, dove un giovane è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di eroina. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli rafforzati nelle aree sensibili della città, in particolare nei pressi degli istituti scolastici per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio vicino alle scuole a Potenza

Tutto ha avuto inizio a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa che indicava la presenza, in via Maratea, di un veicolo sospetto con due persone a bordo, presumibilmente intente a consumare sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Potenza sono intervenuti rapidamente, procedendo al controllo dei soggetti e del veicolo. Tuttavia, il controllo ha dato esito negativo, non rilevando alcuna sostanza illecita a bordo.

Rinvenimento di eroina durante la perlustrazione

Nonostante il primo esito negativo gli operatori hanno proseguito la perlustrazione dell’area circostante, caratterizzata dalla presenza di diversi istituti scolastici.

Durante questa fase è stato rinvenuto un involucro contenente circa 0,85 grammi di eroina, sostanza confermata dal test effettuato sul posto.

Il giovane fermato mentre tentava di nascondersi

Proseguendo i controlli nella zona adiacente gli agenti hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondersi nella vegetazione.

Fermato e sottoposto a controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di uno zaino contenente nove involucri con complessivi 7,53 grammi di eroina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Sequestri e ulteriori elementi raccolti

Nel corso dell’operazione, oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati 900 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli agenti hanno inoltre trovato uno smartphone con relativa scheda SIM sul quale sono stati riscontrati messaggi riconducibili ad appuntamenti con acquirenti, e una paletta da giardinaggio probabilmente utilizzata per occultare la droga nella vegetazione.

Arresto e provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Potenza che ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

L’identità del giovane non è stata resa nota, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità ulteriori e ricostruire la rete di spaccio nella zona.

Controlli intensificati per la sicurezza dei cittadini

L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio intensificati dalla Questura di Potenza, con particolare attenzione alle aree sensibili e ai pressi degli istituti scolastici.

L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.

IPA