Spaccio di hashish a Città di Castello vicino a Perugia, denunciato un minorenne con oltre 20 grammi

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Un minorenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio a seguito di un controllo della Polizia di Stato, che ha sequestrato oltre 20 grammi di hashish. L’episodio è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Perugia e attuato a Città di Castello nella serata di giovedì.

Controlli straordinari sul territorio: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di controllo si inserisce nel piano generale predisposto dalla Questura di Perugia. L’obiettivo è garantire una presenza costante e capillare delle forze dell’ordine non solo nel centro cittadino, ma anche nelle frazioni e nelle aree più frequentate del comprensorio. I servizi straordinari sono stati programmati per rispondere alle esigenze di sicurezza della comunità e prevenire fenomeni di illegalità.

Le operazioni della Polizia: numeri e modalità

Nel corso dell’ultimo servizio, svolto nella serata di giovedì, le pattuglie del Commissariato di Città di Castello, supportate dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, hanno concentrato la loro attività nella frazione di Trestina e nel centro storico cittadino. Sono stati istituiti posti di controllo mirati e sono state effettuate verifiche su 70 persone e oltre 40 veicoli in transito. Inoltre, sono stati controllati 3 esercizi pubblici, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e alle aree ritenute più sensibili dal punto di vista della sicurezza.

Prevenzione dei reati e attenzione ai luoghi sensibili

Le pattuglie hanno presidiato i punti nevralgici della città, soprattutto quelli prossimi agli esercizi pubblici e commerciali, con l’obiettivo di prevenire reati predatori, situazioni di degrado e comportamenti che potessero compromettere la tranquillità dei cittadini. La presenza visibile delle forze dell’ordine è stata finalizzata a scoraggiare episodi di illegalità e a rafforzare il senso di sicurezza nella popolazione.

Il fermo del minorenne e il sequestro di hashish

Durante i controlli, una delle pattuglie ha notato nei pressi di un parco cittadino un ragazzo che, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a sottoporlo a una verifica approfondita. Nel corso dell’accertamento, il giovane è stato trovato in possesso di una sostanza che, dopo le analisi tecniche, è risultata essere hashish per un peso superiore a 20 grammi.

Denuncia e sequestro: le conseguenze

Al termine delle procedure di rito, il minorenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dagli agenti. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai soggetti più giovani.

IPA