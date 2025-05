Spaccio di hashish ed eroina, arrestato pusher 28enne a Viterbo: fermato in auto dalla Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Viterbo. Un cittadino filippino è stato denunciato per detenzione di stupefacente e un uomo viterbese è stato arrestato per spaccio di droga. Gli eventi si sono verificati mercoledì 28 maggio durante un controllo stradale e un intervento in un’abitazione nel quartiere Santa Barbara.

Controlli stradali e perquisizioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la settimana è stata particolarmente intensa per le forze dell’ordine di Viterbo, con servizi di controllo del territorio rafforzati grazie al supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Roma e della Polizia Stradale di Viterbo. Nel pomeriggio di mercoledì, durante un posto di controllo in strada Cassia Nord, è stata fermata un’autovettura guidata da un cittadino straniero residente fuori provincia. Insospettiti dal comportamento nervoso dell’uomo, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale, trovando 6.7 grammi di hashish tra i suoi effetti personali. Il ventottenne di origini filippine è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacente.

Intervento nel quartiere Santa Barbara

Nel medesimo contesto operativo, gli equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti presso un’abitazione nel quartiere Santa Barbara, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite l’applicazione YouPol. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare e personale nei confronti dell’occupante dell’appartamento, un quarantenne viterbese già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti circa 20 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina e marijuana, oltre a denaro contante per un importo di 1880 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo.

L’importanza della segnalazione tramite YouPol

Determinante è stata la segnalazione giunta tramite l’applicazione YouPol, che consente l’invio di messaggi e immagini, anche in forma anonima, direttamente alle centrali operative delle Questure. L’applicazione rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato, senza sostituire il Numero Unico di Emergenza 112.

Fonte foto: IPA