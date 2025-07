Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Cagliari e 540 dosi di shaboo sequestrate. Un uomo di cittadinanza filippina è stato fermato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito nel cuore della città, dove gli agenti hanno scoperto una significativa attività illecita all’interno di un’abitazione privata.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, predisposto dalla Questura di Cagliari. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di arginare il fenomeno dello spaccio e tutelare la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle zone centrali della città.

L’operazione dei Falchi della Squadra Mobile

Durante un servizio di osservazione, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato movimenti sospetti riconducibili a un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione situata nel centro cittadino. Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire tempestivamente, effettuando una perquisizione domiciliare. Nel corso dell’operazione, l’uomo, nel tentativo di eludere il controllo, ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente lanciando i cristalli di shaboo, ma la droga è stata comunque recuperata dagli operatori.

Il sequestro: 5,40 grammi di shaboo già suddivisi in dosi

La perquisizione ha permesso di rinvenire 5,40 grammi di shaboo, una droga sintetica estremamente pericolosa, già suddivisa in dosi pronte per la cessione. Questo quantitativo corrisponde a 540 dosi, che, se immesse sul mercato, avrebbero potuto fruttare diverse migliaia di euro e raggiungere un numero significativo di consumatori, inclusi molti giovani. Il sequestro rappresenta un duro colpo per la rete locale di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cos’è lo shaboo: una droga pericolosa e devastante

Lo shaboo, noto anche come “shabu”, “ghiaccio” o “crystal meth”, è una droga sintetica a base di metanfetamina cloridrato. Si presenta sotto forma di cristalli trasparenti e viene considerata una delle sostanze più pericolose in circolazione. Tra gli effetti principali si annoverano una rapida dipendenza, psicosi, paranoia, aggressività e gravi danni cerebrali. L’uso di shaboo è particolarmente diffuso in alcuni ambienti e rappresenta una minaccia soprattutto per i più giovani, attirati dagli effetti stimolanti della sostanza.

L’arresto e le indagini in corso

L’uomo di cittadinanza filippina è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori accertamenti per risalire alla filiera di approvvigionamento della droga e alla rete di smercio locale. L’obiettivo è quello di individuare eventuali complici e smantellare l’organizzazione criminale che gestisce il traffico di shaboo nel territorio.

Il contesto: la lotta allo spaccio nel centro cittadino

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e contrasto alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti, messa in atto dalla Questura di Cagliari. Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree più sensibili della città, con particolare attenzione ai quartieri centrali, spesso teatro di episodi di spaccio e consumo di droga. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire il diffondersi di sostanze pericolose tra i giovani.

Il valore economico del sequestro

Il quantitativo di shaboo sequestrato, pari a 5,40 grammi suddivisi in 540 dosi, avrebbe potuto generare un introito di diverse migliaia di euro per la rete di spaccio. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto raggiungere un vasto numero di consumatori, con gravi conseguenze per la salute pubblica. Il sequestro rappresenta quindi un importante risultato nell’ambito della lotta al traffico di sostanze stupefacenti nella città di Cagliari.

IPA