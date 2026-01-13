Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Spaccio in una scuola di Magliano Sabina (Rieti). Un arresto e due segnalazioni. L’operazione, condotta nella mattinata del 12 gennaio, è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati legati alle sostanze stupefacenti e alla tutela della salute degli studenti.

Spaccio in una scuola di Magliano Sabina

Nella mattinata di martedì 12 gennaio i militari hanno messo in campo un dispositivo operativo strutturato ed efficace nei pressi dell’Istituto Omnicomprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina, Rieti.

L’azione, coordinata dalla Compagnia di Poggio Mirteto, ha visto la partecipazione dell’Aliquota Radiomobile e dei Carabinieri delle Stazioni di Magliano Sabina, Collevecchio e Poggio Mirteto.

L’intervento è stato sviluppato in modo sinergico e capillare, consentendo ai militari di intercettare soggetti dediti all’assunzione e al presunto spaccio di sostanze stupefacenti nelle immediate vicinanze dell’istituto scolastico, prima dell’ingresso degli studenti.

Perquisizioni e sequestri

Nel corso delle attività i Carabinieri hanno eseguito varie perquisizioni personali e domiciliari. Durante questi controlli sono stati rinvenuti hashish suddiviso in dosi, denaro contante, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il materiale sequestrato ammonta a circa 100 grammi di hashish che sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un arresto e due segnalazioni tra gli studenti

L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di reato di uno studente maggiorenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Altri due studenti, di cui uno minorenne, sono stati segnalati in via amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

La prevenzione nei contesti scolastici

L’episodio conferma come anche i contesti scolastici possano essere interessati da fenomeni di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’efficacia e la tempestività dell’azione dei Carabinieri hanno permesso di contrastare situazioni di potenziale pericolo per gli studenti. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di presidio della legalità con particolare attenzione agli istituti scolastici, considerati luoghi da tutelare e proteggere.

La collaborazione con le istituzioni scolastiche

In questo contesto la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le istituzioni scolastiche riveste un ruolo fondamentale.

L’obiettivo comune è promuovere la cultura della legalità e prevenire comportamenti devianti sin dalle fasi iniziali della formazione. L’azione congiunta mira a garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti gli studenti.

Un modello di intervento per la sicurezza dei giovani

L’operazione condotta nei pressi dell’Istituto Omnicomprensivo “Sandro Pertini” rappresenta un esempio di come la presenza attiva delle forze dell’ordine possa contribuire concretamente alla sicurezza dei giovani e alla prevenzione dei reati legati alle sostanze stupefacenti. L’attenzione costante verso i contesti scolastici e la sinergia tra le diverse istituzioni costituiscono elementi chiave per contrastare fenomeni di spaccio e consumo di droga tra i più giovani.

Il ruolo delle istituzioni nella tutela della legalità

La strategia adottata dai Carabinieri si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a rafforzare il presidio della legalità nei luoghi frequentati dai giovani. La prevenzione e il contrasto dei reati rappresentano priorità assolute per garantire un ambiente scolastico sano e sicuro. L’episodio di Magliano Sabina dimostra l’importanza di un’azione coordinata e tempestiva per la tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

