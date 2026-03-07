Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti, questo il bilancio delle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato a Ravenna, dove sono stati fermati giovani stranieri per cessione di sostanza stupefacente nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer. Gli arresti sono stati eseguiti tra il 2 marzo e il 5 marzo 2026 nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di droga in aree particolarmente sensibili della città.

Operazione antidroga a Ravenna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria, ai giardini Speyer e in via Carducci, aree già note per episodi di spaccio e consumo di sostanze illecite.

L’azione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti predisposto dalla Questura di Ravenna.

Il primo arresto: giovane egiziano fermato in flagranza

Nel pomeriggio del 2 marzo 2026, durante un servizio mirato, gli agenti della Squadra Mobile sezione Antidroga hanno notato nei pressi della stazione ferroviaria un giovane che si avvicinava a un gruppo di ragazzi. Dopo un rapido scambio di mano con uno di loro il giovane si è allontanato velocemente, insospettendo i poliziotti che sono intervenuti immediatamente.

Sia l’acquirente, trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale, sia il presunto spacciatore sono stati fermati. Quest’ultimo, un ventenne egiziano regolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di una ulteriore modica quantità di sostanza stupefacente.

Condotto in Questura per gli accertamenti è emerso che il giovane era già stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per precedenti episodi di cessione di stupefacenti. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, tenutasi il pomeriggio del 3 marzo 2026. In tale occasione, l’arresto è stato convalidato e al giovane è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Secondo arresto: venticinquenne guineano in carcere

Il 5 marzo 2026 la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un venticinquenne originario della Guinea. L’uomo era già stato arrestato nell’ambito di una precedente operazione di polizia condotta tra il 25 e il 26 febbraio, e gli era stato imposto il divieto di dimora a Ravenna.

Tuttavia, a seguito di ripetute segnalazioni da parte della Squadra Mobile che lo aveva più volte sorpreso nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, il Tribunale ha disposto la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere.

Questo provvedimento rappresenta un ulteriore passo nella lotta al traffico di droga e alla presenza di soggetti recidivi nelle aree maggiormente esposte al rischio di spaccio e consumo di sostanze illecite.

Terzo arresto e procedura di espulsione

Nello stesso pomeriggio del 5 marzo un altro giovane, già coinvolto nell’operazione “Smoke Corner” e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora, è stato arrestato per cessione di sostanza stupefacente (modica quantità di hashish). Gli agenti hanno accertato che il giovane non era in regola con la normativa sul soggiorno in Italia e, per questo motivo, è stata attivata nei suoi confronti la procedura di espulsione tramite ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Questa misura si aggiunge alle azioni di contrasto già messe in atto dalla Polizia di Stato per arginare il fenomeno dello spaccio e garantire maggiore sicurezza nelle zone sensibili della città.

Le recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili di Ravenna. Gli arresti e le misure cautelari adottate rappresentano un segnale forte nei confronti di chi tenta di eludere i controlli e continuare attività illecite, confermando la determinazione delle istituzioni a garantire legalità e sicurezza per tutti i cittadini.

IPA