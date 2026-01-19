Spaccio e ritrovo di pregiudicati in un bar di Conversano vicino Bari, scatta la sospensione per 15 giorni
Bar chiuso per 15 giorni a Conversano: la Questura interviene dopo controlli che hanno accertato spaccio e frequentazione da parte di pregiudicati.
Un bar ha ricevuto un decreto con chiusura per 15 giorni nel centro abitato di Conversano, dopo che il locale è stato individuato come punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato notificato al titolare su disposizione del Questore di Bari, Annino Gargano, a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri.
Ritrovo di pregiudicati in un bar di Conversano
La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita di alcolici, è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
La decisione è arrivata dopo una serie di verifiche condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno portato alla luce una situazione ritenuta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Controlli e accertamenti nel locale
Nel corso delle attività di controllo i Carabinieri hanno accertato che il bar era divenuto un luogo abituale di aggregazione per soggetti con precedenti penali e persone dedite all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, durante una recente perquisizione all’interno del locale sono state rinvenute dosi di sostanza stupefacente e materiale destinato al confezionamento, elementi che hanno confermato la pericolosità del contesto.
Le azioni di prevenzione della Questura
Il provvedimento di chiusura rientra nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità messe in campo dalla Questura di Bari.
L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire la legalità nei luoghi di aggregazione, come i pubblici esercizi. La Polizia di Stato ha sottolineato che i controlli sul territorio proseguiranno in modo costante per prevenire situazioni di degrado e assicurare il rispetto delle norme a tutela dell’ordine pubblico.
Impatto sulla comunità
La chiusura del bar rappresenta una misura significativa per la comunità di Conversano, volta a ristabilire condizioni di sicurezza e legalità.
Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per contrastare fenomeni di spaccio e altre forme di criminalità che possono minacciare la tranquillità pubblica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.