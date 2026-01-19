Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un bar ha ricevuto un decreto con chiusura per 15 giorni nel centro abitato di Conversano, dopo che il locale è stato individuato come punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato notificato al titolare su disposizione del Questore di Bari, Annino Gargano, a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri.

Ritrovo di pregiudicati in un bar di Conversano

La sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di vendita di alcolici, è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La decisione è arrivata dopo una serie di verifiche condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno portato alla luce una situazione ritenuta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Controlli e accertamenti nel locale

Nel corso delle attività di controllo i Carabinieri hanno accertato che il bar era divenuto un luogo abituale di aggregazione per soggetti con precedenti penali e persone dedite all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, durante una recente perquisizione all’interno del locale sono state rinvenute dosi di sostanza stupefacente e materiale destinato al confezionamento, elementi che hanno confermato la pericolosità del contesto.

Le azioni di prevenzione della Questura

Il provvedimento di chiusura rientra nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità messe in campo dalla Questura di Bari.

L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire la legalità nei luoghi di aggregazione, come i pubblici esercizi. La Polizia di Stato ha sottolineato che i controlli sul territorio proseguiranno in modo costante per prevenire situazioni di degrado e assicurare il rispetto delle norme a tutela dell’ordine pubblico.

Impatto sulla comunità

La chiusura del bar rappresenta una misura significativa per la comunità di Conversano, volta a ristabilire condizioni di sicurezza e legalità.

Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per contrastare fenomeni di spaccio e altre forme di criminalità che possono minacciare la tranquillità pubblica.

IPA