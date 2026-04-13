Spaccio e tentativi di estorsione ai clienti per recuperare i crediti a Foggia, arrestato un 37enne
Arrestato un 37enne a Foggia per spaccio di droga e tentata estorsione. L'operazione è stata condotta dalla Polizia dopo complesse indagini.
Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tentata estorsione, questo il bilancio di una recente operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Foggia. Un 37enne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a seguito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. L’uomo è stato ritenuto responsabile di gravi reati legati allo spaccio di droga e a presunte richieste estorsive nei confronti di acquirenti.
L’operazione a Foggia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito di una strategia più ampia volta a contrastare i fenomeni criminali che interessano la provincia di Foggia. La Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Manfredonia, sotto la supervisione della Procura, ha condotto una lunga e complessa attività investigativa.
Gli agenti hanno messo in campo servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento, oltre all’utilizzo di telecamere per monitorare i movimenti dell’indagato.
Le modalità dello spaccio e le richieste estorsive
Le indagini hanno permesso di accertare che l’attività di spaccio veniva svolta sia nei pressi dell’abitazione del 37enne sia in modo itinerante nelle vie cittadine.
L’azione investigativa è stata ulteriormente rafforzata da attività tecniche, come le intercettazioni telefoniche, che hanno consentito di ascoltare presunte richieste estorsive rivolte agli acquirenti di sostanze stupefacenti, finalizzate al recupero di “crediti”.
Il sequestro e l’arresto
Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, gli agenti hanno effettuato una perquisizione che ha portato al sequestro di 4 involucri di cellophane, già pronti per la vendita, contenenti cocaina.
Questo ulteriore elemento probatorio si è aggiunto al quadro già delineato dalle indagini, rafforzando le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.