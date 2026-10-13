Spaccio, estorsione e pestaggio per un debito di droga: tre arresti tra Modena e Sassuolo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo sarebbe stato picchiato e avrebbe riportato la frattura del setto nasale, con una prognosi di 30 giorni, per un debito legato all’acquisto di droga. È uno degli episodi ricostruiti dalla Polizia di Stato nell’indagine che ha portato a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per spaccio, estorsione e lesioni aggravate tra Sassuolo e Fiorano Modenese.

Le indagini sullo spaccio tra Sassuolo e Fiorano

Come riferisce la Polizia di Stato, le misure cautelari sono state eseguite su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura. I destinatari sono tre uomini, due di 39 anni e uno di 49, gravemente indiziati dei reati contestati.

L’attività investigativa della Squadra Mobile è iniziata nel novembre 2024 e si è conclusa nel luglio 2025. Gli accertamenti avrebbero permesso di ricostruire una prolungata attività di cessione di stupefacenti nei comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese, con il coinvolgimento di più persone, tra cui i tre destinatari dei provvedimenti.

Nel corso delle indagini gli investigatori hanno sequestrato complessivamente 469,62 grammi di cocaina, 1.511,76 grammi di hashish e 1.819,50 grammi di marijuana. A queste quantità si aggiungono 6.690 euro in contanti.

Il pestaggio per il debito legato alla droga

L’inchiesta ha riguardato anche un episodio denunciato da un uomo, che ha presentato querela nei confronti dei tre indagati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i sospettati gli avrebbero intimato di saldare una somma dovuta per un precedente acquisto di sostanze stupefacenti.

La richiesta di denaro sarebbe stata accompagnata da un’aggressione che avrebbe provocato alla vittima la frattura del setto nasale, con una prognosi di 30 giorni. L’episodio è alla base delle contestazioni di estorsione e lesioni aggravate rivolte ai tre uomini, oltre a quella relativa alla detenzione di droga ai fini di spaccio.

Le accuse sono al vaglio dell’autorità giudiziaria e dovranno essere verificate nel corso del procedimento.

Due uomini in carcere, il terzo già rimpatriato

Due dei destinatari delle misure sono stati rintracciati dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Sassuolo. Entrambi sono stati accompagnati alla Casa circondariale Sant’Anna di Modena.

Il terzo uomo, risultato irregolare sul territorio italiano, era già stato rimpatriato nel Paese d’origine.

I tre sono da considerarsi presunti innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. Le misure cautelari sono state disposte sulla base degli elementi raccolti durante l’indagine, mentre l’accertamento delle responsabilità individuali spetterà al giudizio.

IPA