Spaccio nei campi, blitz tra i fossati di Piacenza: sei arresti e quattro ricercati, la maxi operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bobbio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Piacenza, per smantellare una rete criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine ha portato all’emissione di misure cautelari da parte del GIP del tribunale di Piacenza.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, sei persone sono state arrestate, con cinque di loro condotte in carcere e una posta agli arresti domiciliari. Complessivamente, dieci persone sono indagate, tra cui nove uomini di origini marocchine e una donna italiana, tutti di età compresa tra i 23 e i 32 anni.

Modalità di spaccio

Le indagini hanno rivelato un sistema collaudato per lo spaccio di grandi quantità di droga, tra cui cocaina, eroina e hashish, nelle zone rurali dei comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Gragnano Trebbiense, Sarmato, Agazzano e alla “Pievetta” di Castel San Giovanni, nonché in alcuni comuni del Lodigiano. Gli spacciatori operavano in aree isolate, sfruttando la vegetazione e la scarsa illuminazione, utilizzando canali per l’irrigazione e fossati come nascondigli.

Indagini e intercettazioni

Le indagini, supportate da intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione e pedinamento, hanno permesso di ricostruire le modalità di spaccio adottate dai dieci indagati. Numerosi episodi di spaccio sono stati documentati, così come molti acquirenti identificati. Al momento, risultano ricercati altri quattro indagati, tutti senza fissa dimora, di cui tre destinatari di misura cautelare in carcere e uno di divieto di dimora nella provincia di Piacenza.

Fonte foto: IPA