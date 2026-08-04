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Sette persone sono state arrestate e oltre due chilogrammi e mezzo di droga sono stati sequestrati nel corso di una serie di operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. Gli arresti, eseguiti in diversi quartieri di Roma, hanno riguardato sia lo spaccio tradizionale nei parchi pubblici sia un sistema più organizzato di drug delivery, come riferito dalle forze dell’ordine. Le persone fermate sono ora gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazioni coordinate e arresti in diversi quartieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le operazioni hanno interessato vari punti della città, con particolare attenzione alle zone note per la presenza di piazze di spaccio. Gli agenti hanno agito sia in divisa che in borghese, riuscendo a individuare e bloccare diverse modalità di vendita di droga, dal classico scambio nei parchi pubblici fino alle consegne a domicilio organizzate tramite applicazioni di messaggistica.

Il sequestro più consistente a Casal del Marmo

Il sequestro più rilevante è stato effettuato dagli agenti delle Volanti nella zona di Casal del Marmo. Un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver mostrato un comportamento sospetto alla vista della pattuglia, mentre si trovava nei pressi di una nota piazza di spaccio. All’interno della sua auto, nascosti in uno zaino, sono stati trovati 20 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 chilogrammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche 13 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento e il taglio della sostanza.

Smantellata una piazza di spaccio in via Nomentana

Un’altra importante operazione ha riguardato il parco di via Nomentana, dove gli agenti hanno scoperto un’organizzazione ben strutturata. Un ragazzo si occupava di gestire gli acquirenti, accompagnandoli sulle panchine in attesa del pusher, che recuperava la droga da un nascondiglio sotto un albero. Il blitz è scattato durante una cessione di droga: nonostante il tentativo di disfarsi delle dosi, il giovane è stato bloccato e arrestato. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di oltre 75 grammi di hashish e denaro contante.

Il fenomeno del drug delivery: arresti in via Appia Nuova

Gli agenti dei Commissariati di P.S. Frascati e Romanina, liberi dal servizio, hanno invece colpito la filiera del drug delivery. In via Appia Nuova, durante un intervento, l’acquirente è riuscito a fuggire, ma il conducente, un 34enne romano, è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina, sia “cotta” che “cruda”, nascoste in un pacchetto di sigarette, insieme a 770 euro in contanti. Gli accertamenti sul suo smartphone hanno fatto emergere un’attività di spaccio organizzata tramite app di messaggistica e consegne a domicilio.

Controlli stradali e nuovi sequestri

Un ulteriore intervento è nato da un controllo su un’autovettura da parte di una pattuglia del XV Distretto Ponte Milvio. La perquisizione del veicolo ha portato al sequestro di circa 315 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e il taglio, e 800 euro in contanti. Dosi aggiuntive sono state trovate in possesso della donna seduta al lato passeggero, che è stata denunciata e segnalata alla Prefettura, mentre il conducente è stato arrestato.

Altri arresti e denunce nei quartieri della Capitale

Completano il bilancio gli arresti eseguiti dagli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone e dei Commissariati di P.S. Flaminio Nuovo e Colleferro. In tre distinti interventi, sono state arrestate altrettante persone per detenzione ai fini di spaccio di hashish, cocaina e crack. In uno dei casi, il blitz è scattato durante una cessione, portando anche alla denuncia e alla segnalazione amministrativa dell’assuntore.

Denunce e segnalazioni per gli assuntori

Nel corso delle operazioni, 2 assuntori sono stati intercettati all’apice della cessione e denunciati all’Autorità giudiziaria, oltre ad essere segnalati alla Prefettura. Questi provvedimenti si aggiungono agli arresti e ai sequestri di droga, che hanno riguardato hashish, cocaina, crack e marijuana.

Convalida degli arresti e presunzione di innocenza

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno precisato che le informazioni e le evidenze investigative descritte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

IPA