Un arresto con sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel borgo antico di Bari. L’azione, finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, è stata eseguita nel pomeriggio del 4 marzo e ha portato all’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Operazione della Polizia a Bari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’intervento si è svolto nel cuore del borgo antico di Bari, dove gli agenti della Squadra Mobile, supportati da due unità cinofile, hanno effettuato una perquisizione domiciliare mirata.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione i poliziotti hanno notato che l’uomo, destinatario del controllo, tardava ad aprire la porta. Nel frattempo è stata rinvenuta su un terrazzo adiacente una busta di plastica, che secondo la ricostruzione degli investigatori sarebbe stata lanciata poco prima dall’arrestato nel tentativo di disfarsene.

All’interno della busta sono stati trovati diversi tipi di sostanze stupefacenti: eroina per un peso complessivo di 540 grammi, cocaina per 130 grammi e marijuana per 20 grammi. Oltre alle droghe gli agenti hanno sequestrato anche materiale utilizzato per il confezionamento, elemento che rafforza l’ipotesi di un’attività di spaccio organizzata.

L’arresto e le fasi successive

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la casa Circondariale di Bari, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalla Polizia, la posizione dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del successivo procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

