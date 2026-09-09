Spaccio nel centro storico di Viterbo, arrestato un giovane di 24 anni con oltre 5mila euro in contanti
Arrestato a Viterbo un cittadino extracomunitario di 24 anni per spaccio e detenzione di droga: sequestrati anfetamina, hashish e 5000 euro.
Un arresto a Viterbo, dove un cittadino extracomunitario di 24 anni è stato fermato per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso mentre cedeva droga a un assuntore locale.
Operazione antidroga nel cuore di Viterbo
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Viterbo hanno portato a termine un servizio mirato contro lo spaccio di droga. L’intervento si è svolto nelle vie del centro storico, particolarmente frequentate in questo periodo da numerosi turisti e gruppi di giovani.
L’arresto e il tentativo di fuga
Durante l’operazione, il personale della Polizia ha individuato uno straniero, poi identificato come un cittadino extracomunitario di 24 anni, colto nell’atto di cedere sostanze stupefacenti a un noto assuntore della zona. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato una breve fuga, ma è stato prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione.
Il sequestro della droga e del denaro
Nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato addosso al sospettato diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo anfetamina, alcuni dei quali nascosti in bocca. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di anfetamina e hashish, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro superiore a 5000 euro.
Le accuse e la disposizione dell’Autorità Giudiziaria
Per questi fatti, il cittadino extracomunitario è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con le accuse di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga nel centro storico di Viterbo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.