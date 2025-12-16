Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per spaccio in un’operazione condotta nella notte a Lucca. Un 32enne è stato fermato e trovato in possesso di droga e denaro contante, dopo essere stato individuato nel parco fluviale durante un controllo congiunto delle forze dell’ordine.

Operazione notturna nel parco fluviale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato alle 02:30 di oggi, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Lucca ha ricevuto una segnalazione dalla Polizia Provinciale. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo e tutela degli animali selvatici nel parco fluviale, avevano notato la presenza sospetta di due soggetti vestiti di nero e incappucciati che si nascondevano nella vegetazione.

La ricerca e l’individuazione del sospetto

Un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca, insieme ai colleghi della Polizia Provinciale dotati di visori notturni, ha immediatamente avviato le ricerche nell’area segnalata. Dopo un’attenta perlustrazione nella fitta boscaglia, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare uno dei due soggetti.

Tentativo di fuga e arresto

L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato e immobilizzato dagli operatori. Sottoposto a perquisizione personale, il 32enne è stato trovato in possesso di sei grammi di sostanza stupefacente, suddivisi in sette involucri di cellophane, oltre a circa 1200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le conseguenze dell’operazione

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA