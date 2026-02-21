Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

3 arresti per spaccio e 11 denunce, questo il bilancio di un’operazione di prevenzione e repressione dei reati condotta dalla Polizia nelle ultime due settimane a Bari. L’attività, coordinata dal Questore Annino Gargano, è stata finalizzata a contrastare fenomeni delittuosi che minano la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle piazze e alle aree di aggregazione sociale.

Tre arresti a Bari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime due settimane è stato messo in campo un articolato dispositivo di controllo del territorio. Le forze dell’ordine hanno intensificato la vigilanza nelle zone più frequentate della città, con servizi mirati di ordine pubblico e prevenzione dei reati.

L’operazione ha coinvolto le unità operative della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, la Polizia Ferroviaria e altre specialità della Polizia di Stato. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire e reprimere il crimine diffuso, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati predatori ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino.

Nel corso dei controlli sono state identificate 664 persone, tra cui 144 stranieri. Gli agenti hanno effettuato 15 perquisizioni, di cui 8 personali e 7 veicolari. Inoltre sono state inoltrate 6 segnalazioni all’Autorità Amministrativa per detenzione a uso personale di sostanze stupefacenti, con 4 di queste a carico di cittadini stranieri.

Arresti e denunce: spaccio e porto di armi

Durante l’operazione 3 stranieri di nazionalità egiziana sono stati arrestati per detenzione ai fini della commercializzazione di sostanze stupefacenti. Altre 11 persone sono state denunciate a piede libero: 5 stranieri e 2 italiani per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; 3 italiani e uno straniero per porto di armi atte ad offendere. In questi ultimi casi, gli agenti hanno sequestrato coltelli e un bastone telescopico.

Provvedimenti amministrativi: espulsioni e Daspo urbano

Le attività di controllo hanno portato anche a provvedimenti amministrativi: 4 cittadini extracomunitari colpiti da provvedimento di espulsione sono stati accompagnati al Centro di Permanenza e Rimpatrio, mentre altri 6 hanno ricevuto l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Il Questore di Bari ha inoltre emesso provvedimenti di Daspo urbano, a seguito di una puntuale attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine.

IPA