Spaccio senza sosta a Roma: droga a domicilio in bici elettrica, cocaina nella dependance e hashish in metro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti per spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di una serie di operazioni condotte dalla Polizia di Stato tra il centro e il litorale romano. Gli interventi, che hanno coinvolto diverse zone della Capitale e i suoi dintorni, sono stati finalizzati a contrastare la diffusione di droga attraverso basi improvvisate e sistemi di consegna a domicilio.

Operazioni coordinate tra centro e litorale: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno preso avvio da movimenti sospetti rilevati dagli agenti nei quartieri dell’Eur, Fiumicino, Cassia e nel cuore della Capitale. Gli investigatori hanno monitorato i sospettati, individuando modalità di vendita al dettaglio e sistemi di spaccio sempre più sofisticati, tra cui la consegna diretta ai clienti e l’utilizzo di locali di fortuna come basi di rifornimento.

Due arresti all’Eur: la dependance trasformata in base di spaccio

Nel quartiere EUR, gli agenti del IX Distretto Esposizione hanno seguito due individui che si aggiravano intorno a una dependance di una struttura ricettiva situata in Via Pontina. I sospetti sono aumentati dopo aver osservato un ingresso rapido e alcuni movimenti attorno a una busta gialla nei pressi di un frigorifero. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su quello che si è poi rivelato essere un punto di appoggio per la vendita al dettaglio di droga.

Quando i due uomini sono tornati verso la loro auto, uno di loro, accortosi della presenza della Polizia, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri di cocaina lasciandoli cadere vicino alla vettura. Questo gesto ha portato gli agenti a perquisire la dependance, dove sono state recuperate 23 dosi di cocaina e crack, oltre a tre bilancini di precisione. Inoltre, sono stati trovati 800 euro in contanti nella disponibilità dei due sospettati. Entrambi sono stati arrestati in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fiumicino: la droga consegnata a domicilio in bicicletta elettrica

A Fiumicino, gli investigatori del Commissariato di P.S. Fiumicino hanno scoperto una filiera di spaccio basata sulle consegne a domicilio. Le ordinazioni venivano gestite a distanza, mentre la consegna finale avveniva tramite una bicicletta elettrica. Seguendo la pista del delivery, gli agenti sono riusciti a risalire alla base operativa da cui partivano le consegne.

All’interno di un cassetto della scrivania della base, sono stati rinvenuti oltre 34 grammi di cocaina e circa 9 grammi di hashish, insieme a due bilancini di precisione, telefoni cellulari e 230 euro in contanti. L’uomo responsabile della base è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Un arresto sulla Cassia: la droga nascosta in un calzino

Sulla Cassia, una pattuglia del Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo ha notato un automobilista che, alla vista dell’auto della Polizia, ha improvvisamente cambiato direzione. Questo comportamento sospetto ha spinto gli agenti a fermarlo e sottoporlo a controllo. Nel palmo della mano, l’uomo stringeva un calzino usato come involucro di fortuna per nascondere sei dosi di cocaina. Anche per lui è scattato l’arresto per spaccio.

Stazione Colosseo: il cane antidroga scopre hashish nello zaino

L’ultima operazione si è svolta nel cuore della Capitale, all’interno dell’atrio della stazione Colosseo della linea B della metropolitana. Gli agenti del Commissariato di P.S. Celio sono stati indirizzati dal fiuto del cane antidroga Nia verso lo zaino di un uomo. Il controllo ha permesso di scoprire quasi un etto di hashish, occultato tra le pieghe di un lenzuolo riposto nello zaino. Anche in questo caso, il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria

Le zone coinvolte: dal centro al litorale romano

Le operazioni hanno interessato diverse aree della Capitale e del suo hinterland: dal quartiere EUR a Fiumicino, passando per la Cassia e il centro storico nei pressi della stazione Colosseo. L’ultima menzione di città, Roma, conferma come il fenomeno dello spaccio sia diffuso su tutto il territorio metropolitano.

IPA