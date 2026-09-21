Spaccio su prenotazione via app a Catania, 24enne arrestato

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È stato eseguito un arresto nel centro di Catania. Un giovane di 24 anni è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva sostanze stupefacenti in pieno giorno, utilizzando un sistema di prenotazione tramite app di messaggistica.

Il controllo e la scoperta della droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”. Gli agenti hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’attività commerciale situata in piazza Trento, nel cuore di Catania. Il suo atteggiamento, caratterizzato da una certa ansia e dall’attesa di qualcuno, ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di procedere a un controllo.

Avvicinatisi al sospettato, i poliziotti hanno osservato che il giovane stringeva con decisione il marsupio che portava a tracolla. Invitato a mostrare il contenuto, il 24enne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti – ha consegnato spontaneamente alcune dosi di marijuana e hashish. La quantità complessiva di sostanza sequestrata ammontava a 30 grammi. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 1.100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le indagini sono proseguite con una perquisizione presso l’abitazione del giovane, situata nel quartiere Librino. Durante il controllo del garage, i poliziotti hanno individuato uno zaino nascosto in un angolo, al cui interno erano custoditi circa 200 grammi di marijuana e hashish. Anche questa sostanza è stata posta sotto sequestro.

Il sistema di prenotazione tramite app

Gli accertamenti condotti dagli investigatori del Commissariato “Borgo Ognina” hanno permesso di ricostruire il modus operandi del pusher. Il giovane aveva organizzato un sistema di prenotazione delle dosi di droga attraverso un’applicazione di messaggistica istantanea. Ricevuto l’ordine, si occupava personalmente di preparare e confezionare la sostanza richiesta, per poi consegnarla direttamente nel luogo concordato con l’acquirente.

Arresto in flagranza e misura cautelare

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il 24enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, per il giovane è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi processuali e nel rispetto della presunzione di innocenza.

IPA